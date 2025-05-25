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Bakan Uraloğlu "İlk defa" diyerek duyurdu! Türksat 6A uydusu için dönüm noktası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Dubai'de imzalanan anlaşmayla Türksat resmen Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi" dedi.

Bakan Uraloğlu "İlk defa" diyerek duyurdu! Türksat 6A uydusu için dönüm noktası

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı kapsamında Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Uraloğlu, Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği noktaya dikkat çekerek, Dubai’de yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya’ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirket ile imzalanan anlaşmanın hem teknik kabiliyet hem de ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Türksat uyduları Batı Avrupa’dan Hindistan’a, Orta Asya’dan Güney Afrika’ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat; Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir" dedi.

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"TÜRKSAT ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCUDUR"

Uraloğlu, yapılan satışın stratejik katkılarına da değinerek, Türksat’ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü haline geldiğini vurguladı. Anlaşmanın Türksat 6A’nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken, aynı zamanda Türkiye’nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağını kaydeden Uraloğlu, "Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A’nın da dahil olduğu uydu filosuyla dünyanın yüzde 65’ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye’nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir. Yapılan ihracatla birlikte Türksat, daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi" ifadelerini kullandı. (DHA)

HABER ÖZETİ

  • Bakan Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi. - Anlaşmalarla Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A ile Batı ve Güney Asya’ya uydu kapasitesi satışı yapıldığı belirtildi. - Uraloğlu, yapılan satışın Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğini tescillediğini vurguladı. - Türksat, uydu filosu ile dünyanın yüzde 65'ine ulaşma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. - İhracat sayesinde Türksat, Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Abdulkadir Uraloğlu
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