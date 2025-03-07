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  4. Bakan Uraloğlu, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başladığını duyurdu

Bakan Uraloğlu, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başladığını duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2025 23:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de deneyimlenebildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başladığını duyurdu

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini belirtti.

Halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 5G teknolojisi Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da vatandaşların deneyimine açıldı. Stadyumlardan sonra 5G TBMM'de de deneyimleniyor. Bugün TBMM'de test-deneme süreci başladı. Ülke genelinde ilk sinyali ise 2026 yılında almayı hedefliyoruz."

AA

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Anahtar Kelimeler:
5G
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