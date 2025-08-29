Bakan Uraloğlu, Trabzon'un fethinin 564. yıl dönümü ve Trabzon Günleri Programı'nda konuştu: "Fetih ruhuyla yola devam"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un fethinin 564. yıl dönümü ve Trabzon Günleri vesilesiyle düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, önceki günlerde Trabzon için tarihi bir an yaşadıklarını hatırlattığı konuşmasında “1924 yılında Gazi Meclisimiz tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası adına verilmesine karar verilen İstiklal Madalyası, tam 101 yıl sonra düzenlenen anlamlı bir törenle şehrimize teslim edildi. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Trabzon’umuzun değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu tören, Trabzon’un Millî Mücadele’deki kahramanlıklarının bir kez daha taçlanmasıydı. Ama bu madalya, yalnızca bir loncaya değil, topyekûn Trabzon halkının vatanperverliğine adanmıştır. Bu gurur, hepimizin gururudur! Tekrar hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“TRABZON, TARİHTİR, RUHTUR, SEVDADIR, TUTKUDUR!”

Trabzon’un bir şehirden fazlası olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Trabzon, tarihtir, ruhtur, sevdadır, tutkudur! 1461’de Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle Osmanlı’nın sancağı altında yeni bir dönem başlatan bu şehir, asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur.” diye konuştu.

Karadeniz’e karışan yemyeşil ormanları, başı dumanlı dağları ve yaylaları, eşsiz gölleri, coşkun dereleri ile Trabzon’un Türkiye’nin adeta bir mücevheri olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ama Trabzon’u asıl özel kılan, mert, çalışkan ve yüreği vatan sevgisiyle atan Trabzonlulardır. Biz Trabzonlular, nerede olursak olalım, içimizde memleketimizin tarihini, kültürünü ve ruhunu yanımızda taşırız. Özellikle Trabzonspor’umuz, bu şehrin fetih ruhunu ve hırçın, kararlı, asla pes etmeyen karakterini sahaya yansıtan bir tutkudur. İşte bizler de bu ruhla, Trabzon’umuzu daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz.”

TRABZON’UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 175 MİLYAR LİRA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 175 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, “56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 265 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 554 kilometreye çıkardık. Karadeniz Sahil Yolu ile Trabzon’umuzu Türkiye’nin dört bir yanına bağladık. Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’ni tamamlayarak, İran ve Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşımını kolaylaştırdık.” dedi.

Tanjant Yolu’nu bitirdiklerini, Kanuni Bulvarı’nda sona yaklaştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “54,3 kilometre uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu’nu başlattık. Başlattığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. İnşallah bu projeyi de kısa sürede tamamlayacağız.”

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNU RAHATLATMIŞ OLACAĞIZ"

Gün içinde Karadeniz Sahil Yolu Yomra girişindeki mevcut hemzemin kavşağı yeni nesil kavşağa dönüştürdükleri çalışmaları da yerinde incelediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni nesil kavşak projesi ile birlikte hem araç depolanma alanlarını 5 kat artırıyor hem de mevcut sinyalizasyon ile 4 fazlı olan kavşak sistemini 2 fazlı hale getiriyoruz. Okullar açılmadan inşallah burayı da açarak trafik yoğunluğunu rahatlatmış olacağız.”

Akçaabat’tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de Trabzon’a kazandıracaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Şu anda proje çalışmalarımızı Trabzon Büyükşehir Belediyemizle yürütüyoruz. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları bitirerek fizibilitesini yaparak yetiştirebilirsek bu sene, yetiştiremezsek 2026 yatırım programına alarak inşallah çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’i de birbirine bağlayacak Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu’nun proje çalışmalarına başladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu hattımız 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacak.” açıklamasında bulundu.

“YILLIK 10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ YENİ BİR HAVALİMANI İNŞA EDECEĞİZ”

Havalimanının da Trabzon’un dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2024’te yaklaşık 3,6 milyon yolcu ile Türkiye’nin en yoğun yedinci havalimanı oldu. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık. Yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP hizmet binasını hizmete açtık.” ifadelerini kullandı.

Mevcut havalimanının 2 bin 650 metrelik pist uzunluğunun artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Trabzon’umuzu dünya ile daha güçlü bir şekilde buluşturacağız.” dedi.

"FETHİN RUHU BUGÜN DE TRABZON’UMUZUN HER KÖŞESİNDE YAŞAMAKTADIR"

Trabzon Tanıtım Günleri’nin, sadece şehrin yöresel lezzetlerini, sanatını ve zanaatını tanıtmakla kalmadığını bir kardeşlik köprüsü de kurduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu etkinlikler, Trabzon’umuzu Türkiye’ye ve dünyaya daha iyi tanıtma fırsatı sunuyor. Ancak, şehrimizin güzellikleri korumak da bizim görevimizdir. Denizlerimizi, ormanlarımızı, yaylalarımızı, tarihi eserlerimizi çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakmalıyız. Trabzon’un fethinin 564. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, ecdadımızın bize bıraktığı bu mukaddes emaneti daha da yüceltmek ortak sorumluluğumuz. Fethin ruhu, yalnızca tarihte değil, bugün de Trabzon’umuzun her köşesinde yaşamaktadır. İstiklal Madalyası’yla taçlanan, fethin 564. yılında bir kez daha gururla andığımız şehrimiz, kahramanlıklarıyla, kültürüyle, doğasıyla her zaman göğsümüzü kabartacaktır.”