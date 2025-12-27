HABER

Bakan Uraloğlu: Turuncu ekiplerimiz görev başında

Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Turuncu ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergâhlarda 7 gün 24 saat görev başında" diyen Uraloğlu, ekiplerin Kangal- Malatya Devlet Yolu, Sivas-Erzincan Devlet Yolu, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz İl Yolu, Beyşehir-Konya Yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ Devlet Yolu, Kangal-Divriği Devlet Yolu, İliç-Kemaliye Devlet Yolu gibi kar yağışının yüzünü gösterdiği mevkilerde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

457 KARLA MÜCADELE MERKEZİ

Uraloğlu, çalışmaların yurt genelinde, 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Çalışmalarımızda kullanılmak üzere; 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise araç takip sistemi ile takip ediliyor" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
