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Bakan Yerlikaya: 13 yangın provokatörüne işlem yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya: 13 yangın provokatörüne işlem yapılacak

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.

'PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARIN YÜZDE 36'SI BOT HESAP'

Yerlikaya, "Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950 bin 597 hesap arasından 342 bin 215'inin (yüzde 36) bot hesap olduğu tespit edilmiştir. 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3 milyon 375 bin 499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin (yüzde 69) paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: 13 yangın provokatörüne işlem yapılacak 1

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Yerlikaya
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