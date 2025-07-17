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Bakan Yerlikaya açıkladı: 572 düzensiz göçmen ve 32 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 572 düzensiz göçmen ve 32 organizatör yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ile 5 bin 673 noktada, 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 yerin kontrol edildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde, 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

Denetimleri koordine eden valileri, Göç İdaresi Başkanı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı'nı, kaymakamları ve denetimleri gerçekleştiren polisleri, jandarmayı, sahil güvenliği ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır." ifadelerini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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sosyal medya Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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