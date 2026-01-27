HABER

Bakan Yerlikaya açıkladı: Hakkari'de 348 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 348 kg (332 kg Skunk, 16 kg Metamfetamin) uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Devrim Karadağ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Hakkari de 348 kg uyuşturucu ele geçirildi 1

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Zehir Tacirlerine yönelik Hakkari'de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova kırsalında; 332 kg Skunk, 16 kg Metamfetamin olmak üzere 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Hakkari de 348 kg uyuşturucu ele geçirildi 2

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Hakkari de 348 kg uyuşturucu ele geçirildi 3

Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

