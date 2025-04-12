Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır"ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

FATİH'TE YAKALANDI

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı."