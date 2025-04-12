HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır"ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır"ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

2 (3)

FATİH'TE YAKALANDI

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

3

İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Yer: Avcılar! 4 katlı binada doğal gaz patlaması: Ekipler seferber olduSON DAKİKA | Yer: Avcılar! 4 katlı binada doğal gaz patlaması: Ekipler seferber oldu
Dede ile 2 torununun ‘tahliye’ endişesi!Dede ile 2 torununun ‘tahliye’ endişesi!

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kırmızı bülten
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı...

Saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı...

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Türkiye'ye küfreden askerlere hapis cezası!

Türkiye'ye küfreden askerlere hapis cezası!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.