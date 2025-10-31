HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Yalova merkezli suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Cansu Akalp

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul ve Yalova merkezli düzenlenen operasyonda 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama,Tehdit, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım.

Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandıKarşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı
Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandıKaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.