Bakan Yerlikaya Avcılar'daki olayla ilgili paylaşımda bulundu! Şehir eşkıyasına ceza yağdı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek yön olan Sülün Sokak'ta ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönden gelen sürücüye geri gitmesi için uyarıda bulunmuştu. Sürücü yol ortasında dururken, görüntülendiğini fark ederek araçtan inmişti. "Niye görüntü alıyorsun" diyerek tepki gösteren sürücü, ters yön uyarısında bulunan Mustafa Morbel'e saldırmıştı. Bakan Yerlikaya o magandanın cezasız kalmadığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: "BİZ GEREKENİ YAPARIZ"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E. yakalandı. Gereği Yapıldı.

Araç sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı.

Yeni Kanun Teklifine göre “Ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere” caydırıcı cezalar geliyor.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye,

180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre Ters yönde araç kullanan sürücülere;

Tek yönlü yollarda 10 bin ₺,

Yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız.

Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız. 60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz.

Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim."