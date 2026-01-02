Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden biri, yolda yürüyen Muhammet Gözsu ile Levent Öner’e ateş açtı.

Saldırı sırasında silahtan çıkan kurşunlar Gözsu, Öner ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Suriyeli uyruklu Hasan Ali’ye isabet etti.

SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Muhammet Gözsu ile Hasan Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ŞAHIS KAÇTI

Tedavisi süren Levent Öner’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın çalışmasının ardından trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

