RTÜK Başkanı Daniş’ten Zonguldak’ta meydana gelen maden kazası için yayıncı kuruluşlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasında yayın yapacak kuruluşları aile mahremiyetini koruması konusunda uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Daniş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Göçük altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

