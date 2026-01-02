HABER

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon: Hepsi tek tek çıkarıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi.

ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

YAKLAŞIK 11 MİLYAR TL İLE YURT DIŞINA KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

ÇOK SAYIDA MAĞDUR KİŞİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
