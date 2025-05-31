HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya: Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşı dahil 20 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin tamamının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından Aydın merkezli 5 ilde dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali-Yerlikaya-duyurdu-323-gozalti-var-168314

Buna göre; hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu. Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

HAKSIZ KAZANÇLARI 'ŞİRİNLEME YÖNTEMİ' İLE KENDİ HESAPLARINA AKTARMIŞLAR

Şüphelilerin; tatil için bir işletmeye başvuran mağdurların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları 'Şirinleme yöntemi' ile kendi hesaplarına aktardıkları ve paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım/ satımı yaparak kara para akladıkları tespit edildi. Şüphelilerin haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı: "Tekrar tekrar anlattım lütfen gelmeyin artık"Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı: "Tekrar tekrar anlattım lütfen gelmeyin artık"
Zabıt katibi UYAP şifresiyle dosyalara müdahale etmişZabıt katibi UYAP şifresiyle dosyalara müdahale etmiş

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ali Yerlikaya suçlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Zabıt katibi UYAP şifresiyle dosyalara müdahale etmiş

Zabıt katibi UYAP şifresiyle dosyalara müdahale etmiş

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.