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Bakan Yerlikaya bayram tatilinin acı bilançosunu açıkladı! Trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, bin 219 kişi yaralandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.03.2025 11:41
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde 766 trafik kazasının yaşandığını açıkladı. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 219 kişi de yaralandı. 500 binden fazla aracın da denetlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın." dedi.

Bakan Yerlikaya bayram tatilinin acı bilançosunu açıkladı! Trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, bin 219 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar hem bayram ziyareti gerçekleştirmek için hem tatil yapmak için yollara koyuldu. Yetkililer, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler için sürücüleri uyarırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin acı bilançosunu paylaştı.

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre bayram tatilinin birinci gününde toplam 766 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, bin 219 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.

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Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce;

508.962 araç denetlendi.
29.622 araca hız ve radar işlemi,
46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil"

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı bayram
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