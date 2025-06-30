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Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama! 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere alındı

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Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde 1 Haziran'dan bu yana kadar yaklaşık 569 orman yangını yaşandı. Son günlerde de art arda gelen yangın haberleri ciğerlerimizi yaktı.

Bakan Yerlikaya dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama! 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere alındı 1

Manisa ve Sakarya'da meydana gelen büyük yangınlar kontrol altına alınırken, üzücü haberler İzmir ve Hatay'dan geldi. Dün İzmir'de başlayan yangını söndürme çalışmaları sürerken bugün Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bakan Yerlikaya dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama! 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere alındı 2

BAKAN YERLİKAYA: "50 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZ GEÇİCİ OLARAK GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI"

Öte yandan Bakan Yerlikaya orman yangınlarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Yerlkaya'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

Bakan Yerlikaya dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama! 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere alındı 3

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun"

Bakan Yerlikaya dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama! 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere alındı 4

HATAY'DAKİ YANGIN EVLERE SIÇRADI

Antakya'nın Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

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yangın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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