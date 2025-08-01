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Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin paylaşım
Cansu Akalp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınlarla mücadelede tüm ekiplerin ve halkın büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı. Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı. Rabb'im, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları her türlü afetten korusun."

Bakan Yerlikaya, ayrıca paylaşımında, polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüntülere de yer verdi.

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Ali Yerlikaya paylaşım
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