Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e isimsiz gönderme! "Bir lafa bakarım laf mı diye..."

CHP lideri Özel, İstanbul İl Başkanlığı binasının önündeki polis barikatları üzerinden Bakan Yerlikaya'ya yüklenmişti. Özel, "Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar" demişti. Özel'e yanıt gecikmedi.

"BİR LAFA BAKARIM, LAF MI DİYE BİR DE SÖYLEYENE BAKARIM, ADAM MI DİYE"

Bakan Yerlikaya sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda isim vermeden Özgür Özel'e yanıt verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın yanıtı:

"Mevlana der ki: “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?”

Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…"