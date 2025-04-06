HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cunta yönetimi iftirası, Türkiye’yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize 'cunta' demek, sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. ‘Cunta yönetimi’ iftirası, Türkiye’yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir. Aziz milletimiz yakın siyasi tarihten maalesef cunta nedir, darbeler neye yol açar çok iyi bilmektedir. 27 Mayıs’ta Demokrat Parti hükümeti darbeyle devrildi, Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşları Yassıada’da sözde ‘yargılandı’, ardından idam edildiler. Darağacına mahkum edilenler sadece Menderes ve arkadaşları değildi, bizatihi milletin özgür iradesiydi" ifadelerini kullandı.

"12 EYLÜL'DE DEMOKRASİ ASKIYA ALINDI"

Türk milletinin gerçek cuntanın ne olduğunu iyi bildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Aradan geçen 64 yıl boyunca milletimiz cuntacı zihniyeti fikirlerde ve vicdanlarda mahkum etti, etmeye de devam ediyor. 12 Eylül’de demokrasi askıya alındı, Meclis kapatıldı, siyasi liderler susturuldu. 28 Şubat darbesiyle milli irade vesayet altına alınmak istendi. Ve 15 Temmuz 2016’da FETÖ eliyle başlatılan hain darbe girişiminde milletin silahları millete çevrildi, Meclis bombalandı. Aziz milletimiz, gerçek ‘cunta nedir, kimler vesayet heveslisidir’ çok iyi bilmektedir. Çünkü acı tecrübelerle bunu defalarca tecrübe etmiştir" açıklamasında bulundu.

"Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış demokrasiyi savunamaz"
"Meşru yönetime cunta demek ya tarih bilmemek ya da bilerek, isteyerek yalan söylemektir" diyen Bakan Yerlikaya, "Bu ifadeyi kullananların niyeti, geçmişin vesayet zihniyetini yeniden hortlatmak, millet iradesini değersizleştirmek ve toplumumuzu kutuplaştırmaktır. Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış, demokrasiyi savunamaz, olsa olsa kendi başarısızlığının gölgesinde konuşur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek, milletin emanetine sahip çıkılacaktır" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gişelerde tırın altına girmişlerdi! 3 öğretmen defnedildiGişelerde tırın altına girmişlerdi! 3 öğretmen defnedildi
Edirne'de 15 yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandıEdirne'de 15 yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.