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Bakan Yerlikaya'dan terörsüz Türkiye mesajı! "Korku değil, umut büyüyecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörsüz Türkiye mesajında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan terörsüz Türkiye mesajı! "Korku değil, umut büyüyecek"
Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörsüz Türkiye mesajı yayımladı. Yerlikaya, "Bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek" dedi.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek.

Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum.

Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık.

Biz, Sultan Selahaddin’in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan’ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale’yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz.

Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır.

Terörsüz Türkiye, “Büyük ve Güçlü Türkiye” yolunda atılan en büyük adımların başında gelmektedir.

Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızıdır.

Terörsüz Türkiye kardeşliğe olan inancın zaferidir.

Çünkü biz biriz. Çünkü biz Türkiye’yiz"

Bakan Yerlikaya dan terörsüz Türkiye mesajı! "Korku değil, umut büyüyecek" 1

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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