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Bakan Yerlikaya'dan uyarı: Bayramda trafiğe çıkacak sürücüler dikkat!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı nedeniyle sürücülere trafik kuralları uymaları yönünde uyarıda bulunarak, ''Trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemeli, sık sık mola vermeli. Unutmayın ‘Trafik kuralları yaşatır. Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllarından çıkarmayın istiyoruz'' dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazını memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki Şehitler Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı nedeniyle sürücülere trafik kuralları uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Yerlikaya, şunları söyledi:

''Öncelikle Konyalı hemşehrilerim başta olmak üzere, ekranları başında bizi izleyen bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıallah nice bayramları, barış, huzur, sağlık, esenlik ortamında bizleri kavuştursun diye dua ediyorum.

Gazze, Filistin başta olmak üzere, gönül coğrafyamızda bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onların uğramış olduğu bu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına yine bu bayram sabahı bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz.

Ülkemizin huzuru, güvenliği için, gece, gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin arkadaşı öncelikle polis, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere her birinin bayramlarını tebrik ediyorum. Şehitlerimiz, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum.

Bayram için yollara düşen, yollarda olan bütün kardeşlerimizin öncelikle onların da bayramlarını tebrik ediyorum ve onlar için kazasız, belasız bir yolculuklar diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz. Bayramdan önce çokça söyledik. Bayram süresince ve bayram dönüşlerinde de tekrar söylemeye devam edeceğiz.

Trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemeli, sık sık mola vermeli. Unutmayın 'Trafik kuralları yaşatır. Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllarından çıkarmayın istiyoruz.''

(DHA)

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Ali Yerlikaya
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