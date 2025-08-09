Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildi: "Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu Kabine döneminde 427 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirtti. "Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullanan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç, M.E.Ö, E.Y.B, Ü.A, S.K, ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B, K.C.H, E.G, G.Ş. ve M.Y'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktardı.

SUÇLULAR OPERASYONEL İŞBİRLİKLERİ SONUCU YAKALANDI

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdüklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirlikleri sonucu yakalandığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak kapsamlı bilgilendirme yapan Bakan Yerlikaya, "Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, elebaşılığını A.T'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Karadağ'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İsveç'te, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan, 'Banlılar' organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar Gürcistan'da, 'kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 6,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu,



GÜRCİSTAN(8), KARADAĞ, İSVEÇ, ve JAPONYA’dan Ülkemize Getirdik.



Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.



🟥 Kırmızı bültenle uluslararası… pic.twitter.com/jHk9E8RYjP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 9, 2025

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarını tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.