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Bakan Yerlikaya duyurdu: '2 suçluyu daha ülkemize getirdik'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırmızı Bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: '2 suçluyu daha ülkemize getirdik'
Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 suçlunun daha yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; ’silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bu kabine dönemimizde 16’sı terör, 80’ i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti, 169’u çeşitli suçlardan olmak üzere; toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."

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Ali Yerlikaya
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Allah razı olsun sayın bakanım öncekilerin soktuğunu yakalamayla bitmiyor.
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