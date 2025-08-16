HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde FETÖ operasyonu... 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakaladığını bildirdi. Bu şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, son 10 günde 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat illerinde düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 49 şüpheli yakalandı. Bunlardan 39'u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİYORUZ"

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

