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Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda tutuklu var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 65'i tutuklandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda tutuklu var
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda tutuklu var 1

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 156 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 65'i tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

OPERASYONLAR 30 İLDE DÜZENLENDİ

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

"ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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