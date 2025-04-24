Bakan Yerlikaya duyurdu! 450 bin GSM hattı üzerinden 1.2 miyar liralık dolandırıcılık: 139 gözaltı

Bir dolandırıcılık çetesi daha çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 13 ilde 2Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı" bilgisini paylaştı.

"450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 Milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı"



Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah… pic.twitter.com/rHwZBixeQv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2025