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Bakan Yerlikaya duyurdu! 450 bin GSM hattı üzerinden 1.2 miyar liralık dolandırıcılık: 139 gözaltı

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Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı. Operasyon 13 ilde eş zamanlı olarak düzelendi.

Bir dolandırıcılık çetesi daha çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 13 ilde 2Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı" bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya GSM operatörü dolandırıcı
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