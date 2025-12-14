HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ülke 24 suçlu: Kırmızı bültenle aranıyorlardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20, ulusal seviyede aranan ise 4 suçluyu yurtdışından Türkiye'ye getirdiklerini duyurdu. Suçluların 19'u Gürcistan olmak üzere; Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan ülkemize getirildiği aktarıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Son 2,5 yılda da, 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şahsı ülkemize geri getirdik" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

19'U GÜRCİSTAN'DAN GETİRİLDİ

Suçlulardan; 19'u Gürcistan'dan, diğerleri ise Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan getirildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şahsı Türkiye'ye getirdiklerini vurguladı.

"ŞAHISLAR YAKALANDI VE ÜLKEMİZE İADELERİ SAĞLANDI"

Bakan Yerlikaya açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

'Kasten Öldürme ve Dolandırıcılık' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.A., S.A. ve B.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. suç örgütünün yöneticisi olan T.E. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Tasarlayarak Öldürme' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.A. suç örgütünün üyesi olan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.F.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Dolandırıcılık ve Sahtecilik' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. ve Ş.G. isimli şahıslar Gürcistan’da,

'Dolandırıcılık' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.O. ve E.T. isimli şahıslar Gürcistan’da,

'Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.U. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.B. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Uyuşturucu Madde Ticareti, Hırsızlık ve İftira' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.T. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Yağma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.D. isimli şahıs Almanya’da,

'Kasten Öldürme' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Avusturya’da,

'Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs Sırbistan’da,

'Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma ve Yağma' suçlarından Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Karadağ’da

'Yağma' suçundan ulusal seviyede aranan R.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Kasten Öldürme, İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan Y.E. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahla Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan ulusal seviyede aranan K.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da

'Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından ulusal seviyede aranan S.A. isimli şahıs Yunanistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"

