Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 şüpheli Türkiye'ye iade edildi! "Bizden kaçamayacaksınız!"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yurtdışındaki 'Çocuğun cinsel istismarı, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak' suçlarından aranan 9 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

"BİZDEN KAÇAMAYACAKSINIZ!"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu, GÜRCİSTAN(3), ALMANYA (2), BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (2), İSVİÇRE ve HIRVATİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’nde,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İSVİÇRE’de,

“Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs HIRVATİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

