Bakan Yerlikaya duyurdu: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek!
Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak!
Bu geceki gösterilerde;
-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet
-Kamu Malına Zarar Verme ve
-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.
Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"
Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2025
Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak❗️
Bu geceki gösterilerde;
-2911 Sayılı…
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