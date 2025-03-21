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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2025 23:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada bu akşam Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek!

Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak!

Bu geceki gösterilerde;
-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet
-Kamu Malına Zarar Verme ve
-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"

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Anahtar Kelimeler:
polis Ali Yerlikaya
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