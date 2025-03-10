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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
10.03.2025 08:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP lideri Deniz Baykal'a kumpas kuran FETÖ'cü Ü.Y.'nin evinde gizli bölmede saklanırken yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere kaset komplosunun şüphelisinin Ankara’da yakalandığını açıkladı.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ’nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandığını kaydetti.

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"TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, "Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal
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