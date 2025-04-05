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Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte tatil boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk 7 günündeki acı tabloyu açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte tatil boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi.

Maalesef

5 vatandaşımız hayatını kaybetti,

855 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı.

Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 3 kişi hayatını kaybetti.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce;

628.532 araç denetlendi.

26.475 araca hız ve radar işlemi,

46.094 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor.

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya
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