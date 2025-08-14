HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 kişi olmak üzere toplam 14 suçlunun, Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalanarak yurda iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışındaki firari suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu yakalandı 1

Buna göre; Gürcistan polisi ile yapılan ortak çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. yakalandı. Yurda iadeleri sağlanan 14 kişi, 'Suç örgütü üyeliği', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli yağma', 'Yaralama', 'Tasarlayarak öldürme', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Hırsızlık' 'Kasten öldürme' gibi suçlardan aranıyordu.

(DHA)

