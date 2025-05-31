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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şahısın yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Makedonya, Almanya, Hollanda, Fransa, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerde yakalanan şahısların Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” dedi.

"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., Difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da,

”Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da,

“Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile

“Nitelikli Kasten Öldürme” suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kırmızı bülten
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