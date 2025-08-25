HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! Öz kızına ve çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 yaşındaki öz kızına ve parklardaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu sosyal medyadan itiraf eden kişinin Ankara'da yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, şüphelinin yakalandığı anlara ait görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yaptı.

"ANKARA'DA YAKALANDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya
