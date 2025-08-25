Bakan Yerlikaya duyurdu! Öz kızına ve çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili açıklama yaptı.

"ANKARA'DA YAKALANDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.



Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız… pic.twitter.com/aGTXjzVJLt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 25, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır