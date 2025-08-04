Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma skandalında 37 tutuklama! "Çete çökertildi"

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi. Sanıklar hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte belgelerle elektronik imza (e-imza) üretimi yapılarak kamu kurumlarının sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

1'İNCİ DALGA OPERASYON

Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyon kapsamında 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı, 109’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

2'NCİ DALGA OPERASYONU

Aynı suçlara ek olarak, Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu’na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs’ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar”

📍7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve

📍23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı

olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır