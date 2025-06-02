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Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlara karşı 29 ilde operasyon... Yüzlerce gözaltı var

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Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik son 1 haftada 29 ilde operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda 423 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftada düzenlenen operasyonlar sonucunda 145 şüpheli'nin tutuklandığını ve yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

29 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 423 şüpheliyi yakaladık.

Şüphelilerden;
145’i TUTUKLANDI.
128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;
Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
Yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları,
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri,
Müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları,
Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin merkezli Adıyaman, Çanakkale, Bitlis, Çorum, Hatay, Konya, Mardin, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Yozgat, Trabzon, Eskişehir, Batman, Ordu, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kütahya ve Ankara olmak üzere toplam 52 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yasa Dışı Bahis,
Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,
Nitelikli Hırsızlık,
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve
Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

HGFJ

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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