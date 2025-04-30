Bakan Yerlikaya duyurdu... Sosyal medyada gündem olan o aracın çakar hakkı iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte geçiş üstünlüğü hakkını usülsüz biçimde kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden şahıs hakkında cezai işlem uygulandığını, ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini duyurdu.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKININ İHLALİNE CEZA YAĞDI

Bakan Yerlikaya, şahsa uygulanan cezai işlemleri şu şekilde aktardı;

"Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.

Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:

-Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak,

-Emniyet Şeridi İhlali Yapmak,

-Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak,

-Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak,

-Emniyet Kemeri Kullanmamak ve

-Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.



ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.… pic.twitter.com/dhozam79fm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2025