HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu! Türkiye'ye getirildiler: "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi." dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Türkiye'ye getirildiler: "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, 4 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında" Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz." dedi.


Yerlikaya paylaşımda şunları ifade etti:

"Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve
“Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma” suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Ekran görüntüsü 2025-05-02 184314

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet sonlandırıldıÇorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet sonlandırıldı
Pençe-Kilit'te mühimmat ele geçirildiPençe-Kilit'te mühimmat ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce 7.4 ardından 7.1... Arjantin'de şiddetli depremler: Tsunami alarmı verildi

Önce 7.4 ardından 7.1... Arjantin'de şiddetli depremler: Tsunami alarmı verildi

Dev bankanın uygulaması çöktü!

Dev bankanın uygulaması çöktü!

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

İlginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

İlginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı! 'İsrail' iddiası...

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı! 'İsrail' iddiası...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.