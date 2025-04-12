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Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 12'nci yılını kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 12'nci yıl dönümünde Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Başkanlık personelini makamında kabul etti.

Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 12'nci yılını kutladı

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök’ün yanı sıra, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz, İletişim Danışmanı Doç.Dr.Özgü Yolcu, Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanı Özge Kaplan ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli hazır bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabulün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 12'nci yılını tebrik ederek, "Göç İdaresi Başkanlığımızın çatısı altında, 81 ilimizde, gece gündüz demeden kararlılıkla çalışan tüm teşkilat mensuplarımızın yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın, Türkiye'nin göç politikasının omurgasını oluşturan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden aldığı güçle, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını koruyarak, göçün uzun dönemdeki risk ve fırsat boyutlarını gözeterek faaliyet göstermektedir. Düzenli göç, düzensiz göçle ve insan ticareti ile mücadele, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş, sınır yönetimi dahil, göç yönetimini ilgilendiren tüm alanlarda başarılara ve yeniliklere imza atmaktadır." (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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