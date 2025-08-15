HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya Sındırgı depremi raporu: "831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde görüp depremzedelerin taleplerini dinleyen Yerlikaya, "831 bağımsız bölüm yıkık ya da hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya Sındırgı depremi raporu: "831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi"

Balıkesir'de depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, sürecin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, saat 19.53'te meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının hemen başladığını ve 23.00 itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Balıkesir genelinde 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, 75 mahallenin 30'unda ağır hasarlı yapı bulunmadığını, 45 mahallede ise kira yardımı ve konteyner kurulumlarının sürdüğünü söyledi. İlçe merkezinde 192, kırsal mahallelerde ise 503 hasarlı konut tespit edildiğini, 146 konteyner talebinin 135'inin kurulduğunu, kalanların da gün içinde tamamlanacağını belirten Bakan Yerlikaya, konteynerlerin buzdolabı, klima, termosifon, yatak ve mutfak seti ile teslim edildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya Sındırgı depremi raporu: "831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi" 1

BAKAN YERLİKAYA, SINDIRGI DEPREMİ RAPORUNU AÇIKLADI

AFAD tarafından deprem sonrası bölgeye 20 milyon TL ödenek gönderildiğini aktaran Yerlikaya, 244 aileye toplam 7 milyon 435 bin TL, hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınına ise 130 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 565 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi. Depremden etkilenen Manisa'ya da 10 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 72 konut, 8 iş yeri, 23 ahır ve 18 diğer yapının ağır hasarlı olduğunu, 30 konteynerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yerlikaya, 6 aileye konteyner, 11 aileye ise kira desteği verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Sındırgı depremi raporu: "831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi" 2

1 MİLYON 44 BİN TL YARDIM YAPILDI 9 KONTEYNER KURULDU

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 14 binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü, 3 cami minaresinin yıkımının tamamlandığını belirten Yerlikaya, 12 Ağustos'ta Bigadiç Köseler Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören hanelere de toplam 1 milyon 44 bin TL yardım yapıldığını, 9 konteynerin kurulduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hükümetin tüm kurumları, belediyeler, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının özverili çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Balıkesir'imize, Sındırgı'mıza tekrar geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

(İHA)

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AVM otoparkında yangın! Araçlar küle döndüAVM otoparkında yangın! Araçlar küle döndü
Feci kazada hayatını kaybeden Brisa yöneticisine son vedaFeci kazada hayatını kaybeden Brisa yöneticisine son veda
Anahtar Kelimeler:
deprem Sındırgı Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Milli Savunma Üniversitesi duyurdu! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

Milli Savunma Üniversitesi duyurdu! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.