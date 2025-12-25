HABER

Bakan Yerlikaya: "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 kilogram kokain ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 kilogram kokain ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca bu yıl yapılan operasyonlarda 1,8 ton kokainin ele geçirildiğini ve Narkotik Organize Suç Örgütü üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 51 zanlının yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 kilogram kokain ele geçirdik. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. 2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda; 1,8 ton kokain yakaladık. 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik. Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22'si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü. Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum."

