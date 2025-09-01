Bakan Yumaklı'dan orman yangınlara ilişkin açıklama

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın- Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale- Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük- Eflani ve Kastamonu- Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır