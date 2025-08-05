Bakan Yumaklı'dan Sivas'taki kahreden kazayla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun paylaşımı

Sivas'ta sabah saatlerinde kahreden bir kaza yaşandı. Fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonrası 3 kişi hayatını kaybetti.

"ACİL ŞİFALAR NİYAZ EDİYORUM"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Yumaklı paylaşımında, "Sivas’ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.