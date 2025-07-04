Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ödemiş, Buca'da yangına müdahale devam ederken Çeşme'de yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.



Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor.… pic.twitter.com/vWQVFGt0Pt — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor.

YeşilVatan’ımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz."