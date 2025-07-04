HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Buca ve Ödemiş'te ise yangın sürüyor.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ödemiş, Buca'da yangına müdahale devam ederken Çeşme'de yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor.

YeşilVatan’ımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 1 yaralıDiyarbakır'da taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 1 yaralı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekibi kurtardıHavalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri AFAD ekibi kurtardı

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

Alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Vali 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti; CHP'li vekilden videolu yanıt geldi

Vali 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti; CHP'li vekilden videolu yanıt geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.