Bakan Yumaklı duyurdu! "Nemrut Krater Gölü'nü dünyanın gündemine sokmak için çalışacağız"

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen ve dün geceyi kentte geçiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Gölü Kalderası'nı ziyaret etti. Beraberindeki Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar ile birlikte Nemrut Kalderası'nı gezen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye’nin her bir tarafının muazzam güzelliklerle dolu olduğunu, yılın dört mevsimini, yurdun çok çeşitli bölgelerinde farklı güzelliklerle görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, "Bitlis’in tarihi yerlerine ziyaretler yaptık. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Nemrut Kalderası, özelliği itibarıyla ayrı bir parantezi hak ediyor. Biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili malumunuz, bizim bakanlığımızın önemli bir görevi var. Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde olan ve Türkiye’nin dört bir tarafında biyoçeşitliliği ifade eden ne varsa, bu başlıklarda faaliyetlerde bulunuyoruz. Burası bir tabiat anıtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten buranın korunmasıyla ilgili, mevcut güzelliklerinin aynı şekilde devamı konusunda çok önemli çalışmalar yürütmüşler. Bunu bir adım öteye götürmek üzere kendileriyle birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

'NEMRUT'U DÜNYANIN GÜNDEMİNE SOKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bitlis Valiliği öncülüğünde Nemrut’un sadece Bitlis ve Türkiye’ye değil, dünyanın gündemine sokmayı düşündüklerini anlatan Bakan Yumaklı,“Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından, buranın milli park ilan edilmesiyle ilgili sona gelinmiş durumdayız. Biyoçeşitliliğin her türünden bahsediyorum. Türkiye’de geçtiğimiz birkaç gün önce bile yeni bir bitki türünün keşfi ilan edildi. Ülkemizin bu anlamda çok ciddi bir zenginliği var. Burası da çok nadide yerlerden birisi. Bitki türleri, hayvan türleri ve içinde bulunduğu atmosfer ile insanların gözüne ve gönlüne hitap edecek şekilde çok daha fazla onların hizmetine sunulacak bir hazırlık içindeyiz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ciddi ziyaretçi kitlesinin buraya geleceğini düşünüyoruz. Bu manada, etrafınızda da gördüğünüz gibi, sonbaharın bütün renklerini taşıyan bir bitki örtüsü var. Henüz keşfedilmemiş hayvan türleri mevcut. Muhtemelen bunların hepsiyle ilgili, üniversitelerle birlikte yapılacak olan çalışmalar gündeme gelecek. Dağ sporları, kış sporları açısından da hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Bu Kaldera'nın hem içi hem dışı bütün bunlara müsait. İnşallah, Doğa Koruma ve Milli Parklar statü değişikliğinden sonra, buranın koruma-kullanma dengesini, gözeterek turizmin hizmetine sunulmasını, insanların gözünün ve gönlünün açılacağı bu güzellikleri görmesini sağlayacak ortamın hazırlanmasını arkadaşlarımız sağlayacaklar. Halihazırda buraya yakın mesafede bir kayak tesisi olarak düzenlenmiş bir alan var. Ancak turizm olayı daha farklı bir konu. Bu, özellikle biyoçeşitliliğin ne anlama geldiği, bu güzelliklerin fark edilmesi, izlenmesi ve insanlarımız tarafından gözlemlenmesinin ne ifade edeceği tarafındayım. Doğal olarak ziyaretin olduğu yerde turizm de gelişiyor." diye konuştu.

'NEMRUT'UN, YAZ TURİZMİ'NİN YANINDA KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİ DE VAR'

Nemrut’un yaz turizminin yanında kış turizmine de hizmet edebilecek potansiyelinin bulunduğuna anlatan Bakan Yumaklı, “Bu konuda, seyir terasları da dâhil olmak, yaz ve kış aylarında gözlem yapmak mümkün olacak. Diğer taraftan da son dönemde iklim değişikliğinin etkisiyle beklenen yağışları alamıyoruz. Maalesef bunlar da göz önünde bulundurularak, buradaki kayak tesislerinin kullanımıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da hâlihazırda orayla ilgili bir çalışması olduğunu sanıyorum. Valiliğimizle birlikte, bütüncül ve entegre bir şekilde insanların gelip vakit geçirebileceği, bir tarafta eğlenebileceği, bir tarafta da gözlem yapabileceği bir ortam oluşturulmuş olacak." dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır