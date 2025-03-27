Bakan Yumaklı: Genç ve kadın girişimcilerimize gözbebeğimiz olarak bakıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Şırnak’a geldi. İlk olarak Şırnak Valiliğini ziyaret eden Bakan Yumaklı, Vali Birol Ekici ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valiliğe geçen Bakan Yumaklı, şeref defterini imzaladıktan sonra toplantı gerçekleştirdi. Ziyareti sonrasında AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Bakan Yumaklı, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne geçti. Bakan Yumaklı, kentte yetiştirilen meyve, sebze ve hayvansal ürünlerden oluşan stantları inceledi, üreticiler ile bir süre sohbet etti. Bakan Yumaklı, daha sonra Vali Birol Ekici, Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Cudi Dağı eteklerin göçer Ömer Aydın’ı işletmesini ziyaret etti. Cudi Dağı eteklerinde koyun ve kuzuların buluşmasına tanıklık eden Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, ardından Şırnak Öğretmenevi’nde düzenlenen sektör toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, üreticilere verilen tarımsal desteklerin geliştirildiğini ifade ederek, “2024 yılı itibariyle biz planlı üretimde hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de su ürünlerinde geçtik. Çok önemliydi çünkü kaynaklarımız belli. Özellikle suyun merkeze alınması son derece önemli ve kıymetliydi bizim için. Şırnak'ta da aynı şey var, Türkiye'nin neresine gitsek daha verimli daha iyi kaliteli ürün üretebilmek için bizlerden su ve sulama projelerinin tamamlanması bekleniyor, doğal olarak da böyle biz de bütün hedefimizi bunların üzerine kurmuş durumdayız. Tabii üretim planlamasının diğer bir yönü de bir destekleyici en önemli ayağı da desteklerdir.

Destekleme sisteminde bir değişiklik yaptık. Yani siz önceden üretim sezonu bittikten sonra hangi ürün için ne kadar destek alacağınızı biliyordunuz, bunu da değiştirmiş olduk ve artık üreticilerimiz gelecek 3 yılda hangi ürün için ne kadar desteği alacağını bilir durumda. Stratejik ürünler belirledik, onlara ilave destekler belirlemiş olduk. Planlamaya uygun üretimde mazotun tamamını gübrenin yarısını mutlaka vereceğiz. Özellikle su kısıtlı olan ilçelerde, 52 yer belirlenmiş durumda, hakikaten çok zor durumda buralar. Bunların da su kullanımıyla alakalı bizim üretim planlamamız var. Uymaları halinde yine geri kalan gübrenin de tamamını vererek. Böylece desteklerden tamamıyla faydalanmalarını sağlamış olacağız” dedi.

‘GENÇ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE, GÖZBEBEKLERİMİZ OLARAK BAKIYORUZ’

Şırnak’ta 2 tarımsal ovanın koruma altına alındığını ifade eden Bakan Yumaklı, “Tabii üretim yapıyorsunuz ama yapmış olduğunuz üretimin bir de verimli olması, kaliteli olması lazım. Neden, çünkü rekabet etmeniz gerekir. Bununla alakalı da özellikle verimlilik desteklerini bundan sonraki dönemde arkadaşlarımız sizlere anlatıyorlar, anlatmaya devam edecekler. Ancak çok önemli bir yönü var ki bu işin, özellikle genç ve kadın girişimcilerimize, tabiri caizse onlara göz bebeğimiz olarak bakıyoruz. Onların üretimin içerisinde kalmaları ve devam etmeleri ile alakalı hem destek metodolojimizi geliştirdik hem de projelerimizi bu manada sürdürüyoruz. Aile işletmeleri hakeza öyle. Bu memleketin insanı çalışkandır. Özellikle devletle el ele, bakanlıklarla el ele verdiğinde, omuz omuza verdiğinde yapamayacağımız iş yok. Bunun birçok örneğini gördük. Türkiye'nin dört bir tarafında var. Özellikle genç ve kadın girişimci kardeşlerimizi tarımsal üretimin içerisinde daha cesur olmaya davet ediyorum. Özellikle bu bölgede dediğim gibi balla alakalı gezginci arıcıların ihtiyaçları olan destekleri de sağlamaya devam edeceğiz. Şırnak'ta son 22 yılda yaklaşık 35 milyar lira civarında tarım, orman ve su alanında yatırım yaptık. Su ve sulama başlıkları, hala da masamızın üzerindeki en önemli konu. Çok verimli, bereketli cıvıl cıvıl bir yer Şırnak. Ovası var, korunması gerekiyor, dolayısıyla biz 2 tarımsal ovayı da koruma altına aldık. 9 ürünü var coğrafi işaretli, bunların artırılmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü markalaşmanın yolu buradan geçiyor. Terörden dolayı kapanan 26 köyden 18’inin merası, tekrar üretime açılmış durumda. Bugün biraz önce göçerlerin olduğu yerden geldik. Bu bölgeye has dayanıklı, süt hem de et verim açısından önemli Hamdani ırkı koyun ile alakalı geliştirme ve koruma projesi başlattık. Bu meraların ıslahına devam edeceğiz. Özellikle sağım aşılama küpeleme, kırkım gibi birçok faaliyetleri kolaylaştırmak için gölgelik, güneş paneli, sıvat imalatları ile ilgili bu bölgeye özellikle pozitif ayrımcılık yapacağımızı da söylemek istiyorum” diye konuştu.

‘YATIRIMLARI ŞIRNAK’A GETİRMEK ÜZERE DEVAM EDİYORUZ’

Kente yıl içerisinde 750 milyonluk ödenek çıkarıldığını belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

“2025 yılı yatırım programında, Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarımızla ilgili 10.3 milyar lira maliyetli 57 projemiz var. Bölgenin yaşamış olduğu, bizim de geride bıraktığımız ve artık önümüze bıraktığımız terörden kaynaklı hiç hak edilmeyen durumu, çok hızlıca telafi etmek adına yatırımlarımızı Şırnak'a getirmek üzere devam ediyoruz. Bu yıl, bu 10.3 milyar liradan çok hızlıca 750 milyon lirasını o ödeneği çıkarmış olduk. Ormancılık çalışmaları için Şırnak'a 40 milyon liralık yatırım yapacağız. Ormancılık çalışmaları için 200 aileye ek gelir sağlamak üzere 50 bin menengiç ağacına Antep fıstığı aşılayacağız. Namaz Dağı mevkisinde, Şırnak Millet Ormanı olarak tescil edilen bir yer var. Yürüyüş parkuru, kamelyalar, çocuk oyun alanları, Şırnak'taki kardeşlerimizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan bu hizmeti de yapmış olacağız. Ben her zaman için şunu söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bizim bütün derdimiz, bütün tasamız bu memlekete hizmetkar olmak, onlara hizmet ve eser siyasetini göstermektedir’ diyor. Biz de aynı bakışla, aynı şevkle çalışıyoruz. Bize verilen sorumluluğu layığı ile yerine getirmek için gece- gündüz sizlerle beraberiz.”

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır