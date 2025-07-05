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Bakan Yumaklı: "Hatay Dörtyol'daki yangını kontrol altına almak için mücadelenin sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Dörtyol'daki yangını kontrol altına almak için mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı: "Hatay Dörtyol'daki yangını kontrol altına almak için mücadelenin sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ANTALYA VE ÇANAKKALE'DEKİ YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçelerindeki yangınlarda tamamen kontrolün sağlandığını vurgulayan Yumaklı, "Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın Hatay orman yangını
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