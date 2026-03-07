Bakan Yumaklı Kırklareli Valiliği bahçesine fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli’nde valilik bahçesine fidan dikti.

Kırklareli Valiliği binası önünde çiçeklerle karşılanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, protokol ile görüştü. Bakan Yumaklı, karşılama programının ardından Valilik bahçesinde hatıra fidanı dikti. Daha sonra Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, il yöneticileriyle bir araya gelerek Kırklareli’nde yürütülen tarım ve ormancılık yatırımları ile devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.