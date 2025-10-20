Bakan Yumaklı: "Örnek gösterilen vizyon ülkesi konumuna yükseldik"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini belirterek, "Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır." dedi.

Yumaklı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonla teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinden inceleyeceklerini, vizyonlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

İklim krizinin dünyayı büyük bir değişime sürüklediğine işaret eden Yumaklı, sanayi devriminden bu yana sıcaklığın ortalama 1,2 derece yükseldiğini, her 10 yılda bir kurak alanların yüzde 6 genişlediğini anımsattı.

Yumaklı, bu yıl çiftçilerin kuraklık, zirai don ve dolu gibi felaketlerle yüzleşirken, Karadeniz Bölgesi'nde de sel ve taşkınlarla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki ormanların yüzde 64'ü ne yazık ki yangınlara son derece hassas bölgelerde yer alıyor. İklim değişikliğinin tetiklediği, düşük nem, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık yangına davetiye çıkarıyor. Ülkemizdeki yangınların yüzde 96'sı insan unsuru taşıyor. 2025'te, Orman Genel Müdürlüğü ve tüm paydaş kurumlarla 7 binden fazla orman yangınına müdahil olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTALAMA 11 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİK"

Ormanları tarihin en güçlü filosuyla koruduklarını ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını ifade eden Yumaklı, 27 uçak, 105 helikopter, 6 binin üzerinde nitelikli kara aracı ve 1700 farklı noktada konumlanmış bütün varlıklarıyla yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ettiklerini aktardı.

Yumaklı, Türkiye'nin yanan orman alanlarının, toplam orman alanlarına oranlamasında Avrupa'da ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, bunun verdikleri bu mücadelenin ve gösterdikleri hızlı reaksiyonun somut bir örneği olduğunu söyledi.

Yangınla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin ve geleceğin temelinin inovasyon ve AR-GE'den geçtiğini vurgulayan Yumaklı, 'yeşil vatan'ı korumak için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmeleri sektöre hızla ve kararlılıkla entegre etmenin önemli olduğunu kaydetti.

"ÖRNEK GÖSTERİLEN VİZYON ÜLKESİ KONUMUNA YÜKSELDİK"

Yumaklı, Türkiye'nin, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci ülke olduğunun bilgisini vererek, "Daha da önemlisi İHA'lara GSM baz istasyonu entegrasyonuyla birlikte yaşanabilecek farklı afetlerde bunların kullanımı da sağlanmış olacak." dedi.

Yapay zekanın öngörüsü sayesinde yangın risklerini önceden tahmin edip, ormanları zararlılardan koruyarak, ormanların sağlığını garanti altına aldıklarını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu çalışmalarla Türkiye, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir. Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır. İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın, bize bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümleri ve küresel işbirliğini sunduğunu vurgulamak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin yeşil geleceğe olan sarsılmaz taahhüdünün küresel tescilidir. Son 23 yılda 34,3 milyar liralık dev bir kaynak ayırarak 288 binden fazla ORKÖY projesi, yani orman köylüleriyle birlikte yaptığımız projeleri de hayata geçirmiş olduk. Ülkemizde her yıl 11 Kasım Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmakta. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için bütün vatandaşlarımızı fidan dikim alanlarına beklediğimizi hatırlatmak istiyorum."

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır