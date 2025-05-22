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Bakan Yumaklı paylaştı! Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı yeniden ortaya çıktı...

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Çiğdem Sevinç

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne dek kaydedilen en net görüntülerinden birini sosyal medya hesabından paylaştı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu eşsiz türün hâlâ Anadolu topraklarında var olduğu ispatlanmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu parsının fotokapanla kaydedilen yeni görüntülerini sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaştı.

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Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı… Tüm imkânlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.”

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İŞTE O PAYLAŞIM:

HALA ANADOLU TOPRAKLARINDA

Anadolu parsı, Türkiye’nin en nadir yaban hayat türlerinden biri olmasının yanı sıra, ekosistemin dengesinde önemli bir role sahip. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “kritik derecede tehlikede” sınıfında değerlendirilen bu tür, uzun yıllar boyunca Türkiye'de görülmediği için neslinin tükendiği düşünülmüştü. En son 2018 ve 2019 yıllarında Şırnak Cudi Dağı'nda fotokapanlarla çekilen görüntülerde gözüken Anadolu Parsının, hâlâ Anadolu topraklarında yaşadığı belgelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu parsı tarım ve orman bakanı
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