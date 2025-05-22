Bakan Yumaklı paylaştı! Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı yeniden ortaya çıktı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu parsının fotokapanla kaydedilen yeni görüntülerini sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaştı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı… Tüm imkânlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.”

İŞTE O PAYLAŞIM:

🐆 Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı!



🕰️ 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı.



🌿 Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz.#DünyaBiyolojikÇeşitlilikGünü pic.twitter.com/BYsGcBHSdf — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 22, 2025

HALA ANADOLU TOPRAKLARINDA

Anadolu parsı, Türkiye’nin en nadir yaban hayat türlerinden biri olmasının yanı sıra, ekosistemin dengesinde önemli bir role sahip. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “kritik derecede tehlikede” sınıfında değerlendirilen bu tür, uzun yıllar boyunca Türkiye'de görülmediği için neslinin tükendiği düşünülmüştü. En son 2018 ve 2019 yıllarında Şırnak Cudi Dağı'nda fotokapanlarla çekilen görüntülerde gözüken Anadolu Parsının, hâlâ Anadolu topraklarında yaşadığı belgelendi.